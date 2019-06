I cieli di Air Italy si colorano di Rainbow LGBT

La nota compagnia aerea Air Italy ha deciso collaborare con l'Arcigay per dei nuovi progetti di inclusione.

Uno dei primi provvedimenti Rainbow è stato quello inserire la scelta di genere non binario (Oltre a maschio e femmina) nel menù a tendina per le prenotazioni online.

E secondo la stessa compagnia con sede a Olbia, non è che l'inizio.

Così ha commentato l'iniziativa Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy: «Air Italy è determinata ad essere il leader sul tema dell’inclusione e siamo davvero orgogliosi di essere la prima compagnia aerea europea ad offrire queste opzioni di prenotazione per i nostri clienti. La tag line del marchio di Air Italy è: Imagine the world differently, e racchiude una visione che abbraccia ogni manifestazione di libertà, inclusione, accettazione della diversità e impegno per il progresso. L’introduzione dell’opzione non-binaria nel nostro sito è pertanto un’ulteriore testimonianza dell’importanza di questi valori».

Gabriele Piazzoni, Segretario Generale di Arcigay ha poi aggiunto: «Siamo orgogliosi di collaborare con Air Italy, primo vettore del nostro Paese che ha deciso di impegnarsi nel rendere i propri aerei luoghi inclusivi e accoglienti per tutte le persone. La decisione di una compagnia aerea di primo livello come Air Italy di investire risorse a beneficio dell'inclusione è un esempio positivo che speriamo faccia scuola. Il progresso civile di un paese passa non solo dalle leggi, ma anche dal modo in cui il settore privato mette in atto iniziative antidiscriminatorie che tengano in considerazione le tante diversità esistenti».