Le opportunità lavorative e la capacità di presentarsi nel mondo del lavoro sono stati gli argomenti dibattuti dalla Consulta Giovanile riunitasi a Palazzo D’Amico. Grande entusiasmo e voglia di portare avanti i progetti in cantiere da parte dei ragazzi guidati dal presidente Gabriele Saija: dopo il solito riferimento di circostanza alla guerra in Ucrania, si è discusso del “Decalogo per il curriculum perfetto”, elaborato dalla Commissione Lavoro e in particolare dai componenti Alessio Gitto e Fortunato Trimboli. «Uno strumento utile – hanno affermano Gitto e Trimboli – che, una volta ultimato, grazie al contributo di tutti i componenti dell’assemblea, verrà presentato e messo a disposizione degli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Milazzo».

La Consulta Giovanile ha già inoltrato a tutti i Presidi degli Istituti scolastici della città una richiesta d’audizione per organizzare momenti di confronto e parlare di accesso al lavoro; ma anche di sensibilizzazione alla tutela ambientale e più in generale delle questioni riguardanti le politiche giovanili e la partecipazione attiva ai processi di decisione riguardanti la vita dei giovani.

All’incontro ha partecipato, invitato dal componente dell’ufficio di presidenza, Manuel Lucamante, anche il formatore e coach Felice Oteri, che, dopo aver osservato le dinamiche di svolgimento dell’incontro, ha tenuto una breve lezione sul team building e sulla capacità di saper lavorare in gruppo.

«Intervento gradito dai presenti – ha detto Lucamante – che, oltre ad avere apprezzato l’argomento, hanno mostrato interesse ad organizzare ulteriori incontri di approfondimento aperti alla città su temi, verso cui necessità sensibilità e attenzione».