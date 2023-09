Come in una notte buia, avvolta dal mistero e dall'ombra, la città di Torino svela i suoi segreti più oscuri, tra le strade intricate e i vicoli silenziosi, si celano storie che sfidano la razionalità e la logica, intrighi che scompaiono nel buio come ombre furtive.

Benvenuti nei misteri di Torino, dove la storia e la leggenda si mescolano in un intricato groviglio di enigmi senza soluzione.

Ma prima di iniziare a scoprire i misteri di Torino, è necessaria una visita alla Sacra di San Michele, l’abbazia era dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore della fede e popolo cristiano, che fa parte di una serie di monasteri chiamata La Linea di San Michele, una storia che presto racconteremo.

A noi oggi interessa una triste e strana storia ambientata a breve distanza dal complesso sulla Torre della Bell’Alda

Dopo un breve tratto di circa 40 chilometri, ecco Torni ed il suo scrigno di misteri: tra il mistero della Sindone e i cuochi di Dio, uomini che cercavano di scoprire l'elisir della vita eterna attraverso oscure pratiche alchemiche, si staglia il cuore nero di Torino: Piazza Statuto

Una passeggiata di meno di 10 minuti ci conduce in un altro luogo magico, dove accadono cose strane e misteriose. Si dice che attorno al palazzo del Municipio vaghi l’anima di uno dei politici e statisti italiani che più hanno segnato la storia del nostro paese

Per finire, avendo ancora qualche ora di tempo, è possibile recarsi a Rivarolo Canavese, una trentina di chilometri a nord di Torino e visitare il trecentesco Castello di Malgrà e magari imbattersi nel fantasma che aleggia nella Rocca. Questa la sua storia