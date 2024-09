Una serata di musica, risate e gag a Cortona.



Ieri sera, 1 settembre 2024, Piazza Signorelli a Cortona ha ospitato uno degli eventi più memorabili dell'anno: lo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini. L'insolito duo ha saputo creare un'esperienza unica, intrecciando magistralmente musica e comicità, regalando una serata indimenticabile a un pubblico di oltre 1300 persone.





Questo straordinario evento è stato il punto culminante della prestigiosa Cortonantiquaria, la mostra d’arte e antiquariato più antica d’Italia.







Un successo di tale portata non sarebbe stato possibile senza il fondamentale contributo di Cortona Sviluppo. La professionalità e la capacità organizzativa del team sono state determinanti per il successo di una manifestazione così complessa.





La mostra Cortonantiquaria proseguirà fino all'8 settembre, offrendo ancora molti altri eventi e opportunità di scoperta. Per maggiori dettagli e per non perdere gli appuntamenti in programma, visitate il sito ufficiale: www.cortonantiquaria.it .