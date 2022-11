Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco, oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

A.G. Spettacoli & Topagency

presentano

FRANCESCO CICCHELLA in

BIS! unica data 25 novembre 2022 ore 20,45

scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis



regia Francesco Cicchella

con Vincenzo De Honestis

disegno luci Francesco Adinolfi - contenuti video Antonio Scarpato

abiti di scena Sartoria Esposito - abiti da ballo Mariano Ranno

musica dal vivo eseguita dalla band diretta dal Maestro Paco Ruggiero

Paco Ruggiero - Pianoforte/Tastiere Gino Giovannelli - Pianoforte/Tastiere

Sebastiano Esposito - Chitarre Umberto Lepore - Basso Elettrico/Contrabbasso

Elio Severino - Batteria Emilio Silva Bedmar - Sax/Flauto

Fabio Renzullo - Tromba Chiara Di Girolamo - Voce

coreografie Margherita Siesto

ballerine Naomi Buonomo e Giusy Chianese





*_©Angelo Antonio Messina