Ingredienti della ricetta:

Un coniglio del peso di circa 1 kg e 1/2 spezzettato con il suo fegato

2 melograni

2 spicchi d'aglio

2 rametti di rosmarino

2 foglie di salvia

1/2 tazza di latte

un bicchiere di vino rosato

un cucchiaino di burro

un bicchierino di aceto balsamico

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe verde a piacere.

Lavate il coniglio e asciugatelo con un tovagliolo di carta. Sciacquare il fegato e metterlo in una ciotola con il latte. Mondate la salvia e il rosmarino e tagliateli a pezzetti. Mettete il composto in una ciotola e aggiungete l'olio e l'aceto. Emulsionare con una frusta manuale fino ad ottenere una salsa densa.

Mettere il coniglio in una padella dai bordi alti con il burro, l'aglio sbucciato e un po' di pepe verde, condire con sale grosso e irrorare con la salsa.

Cuocere a fuoco medio per 6-7 minuti, girando i pezzi con una spatola. Aggiungere l'alcool, lasciare evaporare, quindi abbassare la fiamma. Coprire e cuocere per 30 minuti, girando i pezzi di tanto in tanto. Scolare il fegato e tagliarlo a pezzetti.

Tagliare la melagrana in quarti e sbucciare la buccia, eliminando tutta la pellicola bianca che ricopre i semi.

Aggiungere il fegato e aggiungere un po' di pepe. Mescolare e cuocere per altri 10 minuti. Spegnete il fuoco, trasferite il coniglio in un piatto da portata, versateci sopra l'acqua di cottura e cospargete con i chicchi di melograno. Servire caldo.



Ricetta di Cucina Regione Puglia

Coniglio alla melagrana