Corona De Vries, un bambino australiano di 8 anni, ha inviato una lettera a Tom Hanks e a sua moglie Rita Wilson, dopo aver saputo che si erano ammalati di Covid-19 mentre si trovavano nel Queensland.

"Ho sentito che tu e tua moglie avete preso il coronavirus", ha il bambino. "Stai bene?" Ha poi aggiunto che lui amava chiamarsi così, ma a scuola per questo motivo veniva chiamato "coronavirus". "Sono molto triste e arrabbiato quando la gente mi chiama così", ha scritto.

E Tom Hanks gli ha risposto in questo modo:

"Caro amico Corona. La tua lettera ci ha riempito di gioia! Grazie per essere un amico così buono. Gli amici fanno stare bene gli amici, specialmente quando sono giù".

E già che c'era ha pensato anche di regalare a Corona la sua Corona, una macchina da scrivere. "Ho pensato che questa macchina da scrivere fosse adatta a te. L'avevo portata con me nella Gold Coast e adesso è tornata da te. Chiedi ad un adulto come funziona. E usala per scrivermi di nuovo".

Tom Hanks e sua moglie sono tornati negli Usa dopo aver trascorso tre settimane in convalescenza in Australia, dove erano andati per lavoro.

La famiglia De Vries ha riferito all'agenzia di stampa australiana Nine News, che ha aiutato Corona a scrivere con la Corona una lettera con cui ha ringraziato Tom Hanks, dicendo di essere entusiasta di avere un "nuovo amico negli Stati Uniti".