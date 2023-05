“Safari” è il nuovo singolo del cantautore romano Mirko Vitale, in arte EmVee, un brano dove l’artista racconta di come si sente diverso dagli altri, in un mondo che definisce come una giungla. Il suo cuore è diretto verso un’unica direzione, vivere di Musica.

EmVee: Il brano è nato dopo aver passato uno dei periodi più brutti della mia vita, ho toccato il fondo e capito cosa volevo davvero per me stesso. L’intero testo è stato scritto totalmente da me in poco più di un’ora su un type beat preso da youtube che poi è stato riprodotto dallo studio di Up music. Nel singolo parlo ad una lei (la musica), come fosse persona, chiedendole di non lasciarmi più da solo. Il brano si conclude con un riferimento a “Tony Montana”, dove invio un messaggio molto importante, ovvero che sono pronto a tutto pur di realizzare la mia più grande passione, anche morire.

“Safari” è già disponibile nei principali store digitali (etichetta Rosso Al Tramonto).

https://www.youtube.com/watch?v=5kb2VvQCS-o

Mirko Vitale, in arte EmVee, è un artista del 1997 originario di Roma. Inizia ad appassionarsi alla musica all’età di 14 anni, ma solo nel 2018 pubblica i primi singoli sui vari social. Nei successivi anni ha seguito diversi corsi musicali (Canto, produzione, mix&master) e partecipato a diversi contest internazionali. Nel 2021 decide di chiudere la sua attività lavorativa (Bar), per dedicarsi solo ed esclusivamente alla musica, dopo un periodo di depressione dove l’unica medicina erano le melodie e le parole che uscivano dalla sua testa. Ad oggi EmVee collabora con il Notorious Club 54, studio di registrazione a Fiumicino e continua ad inseguire il suo sogno più grande, diventare un cantante professionista per poter vivere di musica.

Link Social: https://www.instagram.com/i_am_emvee/