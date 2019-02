Memorie di una Donna, Mamma, Figlia e ancora mamma...

Era il 29 maggio 2012, ero inquieta e questa sensazione non mi era sconosciuta... Pensai che doveva succedere qualcosa ma non volevo dare peso a ciò che sentivo così continuai la mia “strana” giornata terminando con una lezione dì fitness il tardo pomeriggio prima di cena. Avevo da poco ripreso ad allenarmi dopo la gravidanza per tornare informa, una mamma deve dedicare del tempo a se stessa infondo...

Feci tardi e lui, il mio bimbo era con il papà.

Ho dei ricordi a volte confusi, a volte molto lucidi e nitidi. Delle volte sembra essere ieri, delle altre sembra essere un ricordo così lontano...

Ricordo però uno scambio di battute, una risata e che mi addormentai con un forte rumore di una moto da corsa.

“Cinque minuti e torno”, disse

30 Maggio 2012 non ho più dato per scontato un arrivederci...