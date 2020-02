Invariato il dato congiunturale dell'inflazione a febbraio 2020, secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat questo venerdì.

L'inflazione di fondo, sia quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi che quella al netto dei soli beni energetici, rimangono anch'esse stabili a +0,8%.

Su base tendenziale, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, l'aumento registrato è dello 0,4% rispetto al +0,5% del mese precedente.

Dall'inizio del 2020, l'inflazione nei primi due mesi dell'anno è pari a zero, sia per l’indice generale che per la componente di fondo.

Nella nota di commento, l'Istat afferma che "sono le componenti più volatili (Beni energetici non regolamentati e Beni alimentari non lavorati cui si aggiungono i Servizi relativi ai trasporti) a spiegare la lieve decelerazione registrata a febbraio dall'inflazione, che quindi si conferma debole.