Anche venerdì, prosegue a Roma per il terzo giorno consecutivo la mobilitazione dei lavoratori Alitalia, che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza San Silvestro per protestare in merito a quanto sta accadendo in relazione all'avvio di ITA, la nuova compagnia aerea che dovrebbe iniziare la propria attività dal prossimo 15 ottobre.

ITA è una società partecipata interamente dal MEF, quindi dal Governo e, pertanto, è una società surrettiziamente statale. Nonostante ciò, in base a quanto comunicato finora dai suoi vertici, ha dichiarato di non voler rispettare i contratti nazionali di lavoro e non ha fornito garanzie sul posto di lavoro di tre quarti delle persone attualmente occupate da Alitalia, presentando un piano di rilancio che disegna una compagnia aerea senza senso... non in grado di far concorrenza alle low cost e ancor meno alle linee aeree che operano sulle ben più remunerative tratte internazionali.

Come ITA possa aver successo nessuno, proprio nessuno, lo ha capito, escludendo il Governo e Altavilla, il presidente esecutivo della nuova compagnia aerea.

Dopo le ultime decisioni prese da ITA, tra cui quella di interrompere le trattative con i sindacati che avrebbero dovuto - in base agli accordi - continuare almeno fino al 20 settembre, anche tra i partiti della maggioranza (quelli dell'area di centrosinistra) cominciano a sorgere dei dubbi sulle capacità del management scelto per guidare la nuova azienda.

Così, sulla vicenda ITA/Alitalia si è fatto sentire anche il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, che ha detto di voler aprire una questione di ordine politico sulla vertenza in corso per chiarire gli aspetti della cassa integrazione del personale che non verrà riassorbito nella newco e quelli relativi al mancato rispetto del contratto collettivo nazionale per coloro che verranno assunti.

Il segretario nazionale della Federazione dei lavoratori dei trasporti della Cgil, Fabrizio Cuscito, ha ricordato come da mesi vadano avanti le mobilitazioni degli addetti:

"Abbiamo tenuto le assemblee a Fiumicino e davanti alla sede di Ita. Abbiamo organizzato una grande manifestazione per ribadire che non possiamo accettare le condizioni poste dall’azienda. Non possiamo accettare la dinamica dell’uomo solo al comando che decide per 10mila persone e lo fa in un’azienda di Stato a patrimonio pubblico. Per noi vanno trovate soluzioni condivise".

In base a quanto riportato dall'Ansa, i sindacati di categoria dei trasporti saranno ricevuti nel pomeriggio di venerdì al Mef dal viceministro dell'Economia Laura Castelli per parlare della vicenda. Il primo passo che coinvolge il Governo è stato fatto.





Crediti immagine: fonte USB