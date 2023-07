Gianni Morandi, un artista dalla carriera praticamente infinita, giovedì 20 luglio incanta il pubblico del Ferrara Summer Festival con il show "Go, Gianni, Go!". L'eterno ragazzo della musica italiana ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!", tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Lorenzo Jovanotti, ovvero canzoni come "L'Allegria", "Apri Tutte Le Porte" e "Anna della porta accanto". Acclamato da un pubblico multigenerazionale che non può non amare inni come "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "Si può dare di più" o "Uno su mille", Gianni Morandi è pronto a regalare emozioni musicali con uno show indimenticabile al Ferrara Music Festival, nella splendida cornice di Piazza Trento Trieste, simbolo del Rinascimento nel mondo.

Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.

MEDIA INFO E CONTATTI UFFICIO STAMPA FERRARA SUMMER FESTIVAL: [email protected]



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/

Info e biglietti

https://www.ferrarasummerfestival.it/biglietti/

+39 0532 473033 – +39 351 5952501

https://www.ferrarasummerfestival.it/

https://www.instagram.com/ferrarasummerfestival/

https://www.facebook.com/ferrarasummerfestival



Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

19.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

20.07 – GIANNI MORANDI

21.07 – MADAME