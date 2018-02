Statue antiche, corpi che seducono. Le immagini mozzafiato di Luigi Spina in mostra a Napoli

Venti scatti in bianco e nero e in grande formato per scoprire il sottile erotismo delle meravigliose sculture antiche della Collezione Farnese custodita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

A realizzarli il fotografo campano Luigi Spina che espone i suoi lavori nel Museo fino al 20 febbraio.

Le immagini sono frutto di una ricerca artistica personale compiuta nell'ambito di un lavoro di catalogazione fotografica della collezione, svolto per conto del Museo e durato 10 anni.

Le opere esposte nella mostra, intitolata "Diario Mitico", fanno parte degli scatti contenuti nel libro omonimo edito da 5 Continents Editions.