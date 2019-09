FEDERDISTAT-CISAL e ANPPE VVF sostengono le richieste dei Comitati Nautici, Laureati e Radioriparatori

Con una nota inviata ai responsabili dei Comitati nautici, laureati e radioriparatori i responsabili nazionali Federdistat-Cisal Antonio Barone e di Anppe VVF Fernando Cordella, danno la propria disponibilità a portale le problematiche dei Comitati nelle sedi competenti sia dipartimentale ma che politiche.

Nello specifico il Comitato Nazionale Specialisti Nautici VVF, Marzio Farinelli, nel documento inviato alla voce "cosa fare" elenca alcuni punti che sono in sintonia con le scelte che Federdistat-Cisal e Anppe VVF hanno fatto nel tempo, in particolare alla voce "ricostruzione di carriera".

Il Comitato Vigili del Fuoco Laureati, Carmine Pagliaro, richiede il riconoscimento professionale per oltre 2000 laureati presenti nel Corpo Nazionale di una valorizzazione dei titoli accademici e delle progressioni interne orizzontale e verticale, battaglie sempre portate avanti nei tavoli istituzionali e politici da parte delle due OO.SS.

Il Comitato Vigili del Fuoco, Manlio Ciocca, nel documento consegnatoci richiede un attenzione particolare per il settore TLC, nell'ultima riforma la 127/18 non è stato considerato specialista. In diverse occasioni Federdistat-Cisal e Anppe VVF hanno sollevato tale problematica nelle sedi competenti.

La nostra prima richiesta al nuovo Sottosegretario, sarà la riapertura del riordino", che possa permettere di superare le criticità che la 127/18 ha creato in diversi settori vitali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare supporteremo la richiesta dei tre Comitati dichiarano Barone e Cordella.