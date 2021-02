In radio e su tutti i Digital Store il nuovo singolo dell’artista-

Questo brano racconta del rapporto Padre e Figlio .

Un rapporto che nell’arco della vita attraversa svariate fasi, alcune anche molto complesse. Si passa dall’amore, alle incomprensioni, le tensioni, fino a volte ad arrivare all’odio.

Il punto chiave del brano è rappresentato dalla ricerca che allo stesso tempo diventa paura di trovare e di trovarsi.

Ma per quanto un rapporto possa vivere tensioni, l’amore saprà sempre trovare la strada per ricongiungere due anime che infondo si appartengono per quanto lontane esse possano essere... perché l’amore non ha limiti, l’amore va oltre.

