L’App dedicata al Formaggio Piave DOP arricchita dalle nuove ricette dei ristoranti di Salisburgo.

Si chiama “Piave DOP & Nice to Eat-EU AR” l’App di realtà aumentata realizzata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP nell’ambito della campagna di promozione Europea Nice to Eat-EU.

L’app è scaricabile gratuitamente, sia in lingua italiana che tedesca, su dispositivi pc, tablet e smartphone, da entrambe le piattaforme - iOS e Android - ed è davvero semplicissima da utilizzare.

Si tratta di uno strumento ad alto coinvolgimento emozionale e di facilissima fruizione, perfetto per i più piccoli perché permette di accedere ad una notevole varietà di contenuti tra cui video, animazioni 3D e giochi, ma molto interessante anche per un pubblico adulto grazie alle sezioni di approfondimento sulla storia del Formaggio Piave, sulle origini della denominazione e per gli amanti della buona cucina.

Le ultime novità riguardano proprio questo tema, il connubio tra Formaggio Piave DOP e gli appassionati di cucina.

La sezione ricette, già presente da diverso tempo sull’app, è stata di recente aggiornata ed arricchita con le particolari creazioni degli chef dei più rinomati ristoranti di Salisburgo coinvolti nei mesi scorsi nel progetto di valorizzazione del Formaggio Piave DOP, attraverso deliziose ricette studiate ad hoc.

Il progetto “Nice to Eat-Eu” ha infatti dedicato un intero mese alla città natale di Mozart, dove gli chef hanno proposto la loro personale interpretazione di questo straordinario formaggio con ricette originali ed inedite proposte all’interno dei propri ristoranti di riferimento.

Tra le numerose specialità salisburghesi protagoniste delle tavole austriache, nei migliori ristoranti della città, sono nati nuovi e gustosi piatti con un particolare tocco made in Italy.

Sei i ristoranti protagonisti del progetto e altrettanti i piatti studiati per esaltare al meglio tutti i sapori del Formaggio Piave DOP.

Dai primi al dessert, ecco le prelibatezze che hanno conquistato i palati d’oltralpe: per la Trattoria da Pippo, paccheri al Piave, salsiccia e pistacchi di Bronte, l’Esszimmer ha creato una crema caramellata di Piave DOP con crackers alla canapa, il Paradoxon stupisce con Formaggio Piave con segale, marmellata di pomodori verdi, maionese al burro di soia, lattuga romana, rabarbaro e carciofi crudi, il Marc's Restaurant Bar inserisce in carta sfere di patate allo zafferano e formaggio Piave DOP con straccetti di carne e verdure saltate. Lasagne caserecce con Piave DOP per il ristorante Sapori del Sud, mentre il Sempre ha deliziato i suoi ospiti con tortelli al formaggio Piave con fichi caramellati e tartufo.

Di seguito potete trovare la lista dei ristoranti coinvolti nel progetto:

https://www.dapipposalzburg.at

http://www.esszimmer.at

https://www.restaurant-paradoxon.com

https://www.facebook.com/pages/Marcs/1678062878974997

https://www.sapori-del-sud.at/kontakt

http://www.sempre-salzburg.at



I più fortunati avranno potuto assaggiare queste delizie dal vivo, preparate dalle mani di questi sapienti chef, ma per chi non avesse potuto essere presente, nulla da temere, il ricettario completo con lista ingredienti, spiegazioni e immagini dettagliate è disponibile nella sezione ricette dell’app “Piave DOP & Nice to Eat EU – AR”.

Il ricettario, ricco di idee adatte a tutti i periodi dell’anno, è disponibile in due lingue (italiano e tedesco), ma anche in versione video, per tutorial ancora più semplici ed immediati, adatti ad ogni livello di preparazione.

Protagonista indiscusso delle ricette è sicuramente una delle più apprezzate referenze Piave DOP, la Selezione Oro (stagionatura oltre i 12 mesi), pluripremiata eccellenza internazionale, un prodotto unico e autentico che, come tutti i formaggi Piave DOP, nasce nel suggestivo territorio delle Dolomiti italiane, patrimonio dell’UNESCO. Non resta che scegliere la ricetta per la prossima cena fra amici e scatenare la creatività in cucina.

Si conclude così un triennio dedicato al gusto e all’eccellenza guidato dal progetto Nice To Eat-EU, con le prelibatezze del Formaggio Piave DOP. Un triennio ricco di eventi, racconti, progetti e iniziative volte a valorizzare le caratteristiche e diffondere la cultura di questa eccellenza figlia delle Dolomiti bellunesi.

Un progetto che può essere riassunto in qualche interessante numero:



Canali Social

Facebook 19.623 like

Instagram 870 follower

Youtube 149.995 visualizzazioni



Esposizioni UCI Cinema

789.985 Esposizioni ottenute



Visitatori del sito internet www.nicetoeat.eu

110.208



Il Consorzio di Tutela promuove il marchio del formaggio Piave DOP e la divulgazione di corrette informazioni sulle specificità del prodotto, oltre alla comunicazione on e offline per favorirne la conoscenza e ampliarne il consumo. È possibile seguire il Consorzio e il progetto Nice to Eat EU su Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) e YouTube (all’omonimo canale) e con l’hashtag ufficiale #Nicetoeateu, oltre che sul sito www.nicetoeat.eu e su www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italia

Tel. + 39 0439 391170

[email protected]

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Ufficio Stampa)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 7741535

[email protected]