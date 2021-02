Dopo il cammino di Avvento, torna anche in Quaresima l’itinerario proposto in streaming dal vescovo Franco Giulio dedicato ai Santi Segni. Dieci catechesi, ogni martedì e venerdì, che dal prossimo 23 febbraio accompagneranno verso la Pasqua. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Progetto Passio (alle 19), rilanciato dai social network diocesani e in differita su Video Novara, Onda Novara TV e Azzurra Vco.

Dopo le catechesi sui segni della Croce, dell’Acqua, della Luce, dell’Olio, del Pane e del Vino, per questa Quaresima l’attenzione sarà posta sullo Stare in piedi, Inginocchiarsi; Battersi il petto, Alzare e imporre le mani, sul Cero, sulla Cenere, sull’Incenso, sulle Vesti, sulle Campane, per chiudere con la “Benedizione”.

Le catechesi riprendono “Praticare e raccontare i santi segni” (edito da Queriniana nella collana Meditazioni), l’ultimo libro del vescovo che si ispira sin dal titolo all’opera “Lo spirito della liturgia. I santi segni” del teologo Romano Guardini, citato nelle prime nell’introduzione: «Viviamo in un mondo di segni, ma la realtà che essi significano l’abbiamo perduta».

Fonte: diocesinovara.it