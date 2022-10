Mentre in Siria si diffonde la prima grande epidemia di colera in oltre un decennio, migliaia di bambini nei Paesi vicini sono a rischio di contrarre la malattia mortale. I casi registrati in Libano sono quasi raddoppiati dalla scorsa settimana. È quanto denuncia Save the Children.

La carenza di vaccini contro il colera a livello mondiale potrebbe aggravare l'epidemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha infatti recentemente annunciato che la vaccinazione standard a due dosi sarà temporaneamente sospesa per consentire l'utilizzo delle dosi disponibili in un maggior numero di Paesi.

Il 6 ottobre scorso, nel governatorato rurale settentrionale di Akkar in Libano, è stato registrato il primo caso dal 1993. Secondo il Ministero della Sanità pubblica, attualmente ci sono 803 casi sospetti e confermati e si contano almeno 11 decessi. I bambini sono i soggetti più a rischio, tanto che i minori di 14 anni rappresentano più del 50% dei casi.

Mentre il Paese è alle prese con una crisi socio-economica senza precedenti - che ha fatto sprofondare tre quarti della popolazione nella povertà, con frequenti interruzioni di corrente e una crisi di liquidità che sta peggiorando le condizioni di vita di milioni di persone - il costo dell'acqua in bottiglia è aumentato da tre a cinque volte rispetto all'anno scorso e conseguentemente la popolazione è costretta per sopravvivere a fare affidamento su fonti idriche non sicure. Anni di investimenti insufficienti nelle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie hanno inoltre reso i sistemi e i servizi poco attrezzati per far fronte alla situazione.

Il Libano condivide un lungo confine con la Siria dove il numero di casi di colera sospetti e confermati continua ad aumentare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al 15 ottobre stati segnalati 20.014 casi sospetti e confermati 75 decessi in tutti i 14 governatorati della Siria.

L'epidemia di colera in Siria - rileva Save the Children - è probabilmente iniziata a causa del consumo da parte delle comunità di acqua contaminata e di cibo irrigato dal fiume Eufrate, che sta registrando livelli idrici storicamente bassi, principalmente a causa della peggiore siccità in Siria degli ultimi decenni.

"Sono molto preoccupata che i miei figli possano contrarre il colera. Cerco di comprare loro acqua minerale in bottiglia ma è molto costosa per noi, soprattutto perché siamo una famiglia sfollata con mezzi molto limitati. Spero che l'acqua diventi sicura per noi e per i nostri figli", ha raccontato Nadia che vive a Raqqa, in Siria, madre di cinque figli, due dei quali si sono ammalati in precedenza di diarrea e infiammazione intestinale dopo aver consumato acqua contaminata."Ci aspettiamo che il colera continui a diffondersi se non vengono prese misure adeguate. Milioni di persone per il loro fabbisogno idrico dipendono dal fiume Eufrate. Viene utilizzato anche per la coltivazione e l'irrigazione delle colture", ha dichiarato Hamdan Alsallan, responsabile dell'area di Save the Children a Raqqa, nel nord-est della Siria.

Nel frattempo, in Iraq i casi di colera quest’estate sono saliti fortemente raggiungendo gli 865 casi confermati. Le persone sfollate all'interno del Paese sono state particolarmente colpite dall'epidemia, che si ritiene sia stata causata da verdure irrigate con acqua di fogna, a causa della siccità dei fiumi principali. L'epidemia ha colpito prevalentemente il nord del Paese. Tuttavia, poiché la prolungata siccità continua a colpire i sistemi di irrigazione, si teme una nuova epidemia di colera nelle prossime settimane. Gli spostamenti di persone attraverso i confini potrebbero accelerare una potenziale epidemia.

I cambiamenti climatici, la mancanza di cibo e di accesso ai servizi sanitari hanno lasciato milioni di bambini in Paesi come Iraq, Libano e Siria in cattive condizioni di salute. Sono loro i più vulnerabili alla diffusione di questa malattia, prevenibile ma che probabilmente continuerà a diffondersi nei Paesi con sistemi sanitari e idrici a rischio.

Si teme anche una potenziale epidemia di colera nella vicina Giordania, dove le autorità hanno adottato misure di prevenzione ai confini con l'Iraq e la Siria, tra cui la sorveglianza del colera e il controllo degli alimenti che entrano nel Paese. Nel campo profughi di Za'atari, dove circa la metà della popolazione è composta da bambini, Save the Children, in collaborazione con l'UNHCR, sta dando priorità alle attività di educazione alla salute e all'igiene della comunità che vi risiede.

"La diffusione di questa malattia potrebbe essere una catastrofe per la regione, dove le infrastrutture mediche e igieniche sono già fragili. I bambini sono particolarmente vulnerabili alle epidemie di colera. In Siria, quasi il 35% dei casi riguarda persone di età inferiore ai 10 anni. L'infezione da colera può avere un impatto molto negativo sulle donne incinte e sui bambini sotto i 5 anni, che già soffrono per altre malattie, malnutrizione e mancanza di accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità”, ha dichiarato il dottor Ibrahim Shihab, consulente sanitario di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Europa orientale. "Senza misure di controllo e contenimento adeguate e appropriate potremmo vedere l'epidemia estendersi ai Paesi vicini. Chiediamo ai donatori di mobilitare ulteriori finanziamenti per affrontare l'epidemia e limitarne l'impatto sui bambini", ha aggiunto.





Crediti immagine: Save the Children