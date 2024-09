Ieri 16 settembre si è conclusa la mostra d'arte "Graffiti Urbani", vernissage di Nicola Paulillo, tenutasi al Palazzo Broletto di Pavia, curata da Manuela Montemezzani. Tra gli ospiti illustri, oltre al Professor Luigi Mennillo, Presidente del Rotaty Club di Rivolta d'Adda, era presente anche il Maestro e critico d'arte internazionale Francesco Garofalo, il quale ha omaggiato l'artista biscegliese con una critica d'arte riguardo il suo talento e le sue opere. Di seguito riportiamo alcuni concetti espressi dal Maestro Garofalo nei riguardi di Paulillo:

"Nicola Paulillo è un artista che ha saputo trasformare le sue passioni giovanili in una carriera artistica di successo. La sua evoluzione stilistica e la sua capacità di adattarsi a diverse forme d'arte per un'analisi critica. Paulillo ha iniziato il suo percorso artistico disegnando i personaggi dei cartoni animati giapponesi degli anni '80, un'influenza che si riflette ancora oggi nelle sue opere di fumetto e manga. La sua abilità nel disegno è evidente nella precisione e nei dettagli delle sue illustrazioni, che catturano l'essenza dei soggetti con una vivacità e un dinamismo unici.

Con il tempo, Paulillo ha ampliato il suo repertorio includendo la pittura e la street art. Le sue opere su tela mostrano una padronanza delle tecniche pittoriche tradizionali, ma è nella street art che l'artista trova una nuova dimensione espressiva.

Un altro aspetto rilevante è l'impegno sociale delle sue opere, Paulillo utilizza l'arte come mezzo per affrontare temi importanti e sensibilizzare il pubblico, dimostrando che l'arte può essere uno strumento potente per il cambiamento sociale".