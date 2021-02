HPS Ibiza è il nuovo distributore Pequod Acoustics per la Spagna. HPS sta per Hi-Pro Speakers ed Ibiza è il luogo in cui i fondatori di HPS, Attilio Andolina e Gianni Scalseggi, professionisti con circa 30 anni di esperienza in impianto audio e tecnologie per club ed eventi, hanno scelto di collocare la sede della loro azienda. "Abbiamo scelto Ibiza perché qui i locali e i promoter usano tecnologie innovative che poi diventano uno standard in tutto il mondo", dicono. "Anche se Covid-19 è un grosso problema, continuiamo ad essere ottimisti. Avremo uno stand all'Integrated System Europe (1-4 giugno 2021, Barcellona) e abbiamo già un accordo con Audioibiza.com, un rivenditore e punto d'incontro molto importante per il settore nell'isola". "Audioibiza.com diventerà uno showroom per i prodotti Pequod Acoustics, come altri due showroom a Barcellona", dicono Andolina e Scalseggi. "Inoltre, abbiamo già messo in piedi un servizio di noleggio per boat party, villa party, festival ed eventi... e soprattutto abbiamo già pianificato due importanti installazioni in due diversi club di Ibiza". "Siamo ottimisti per un motivo", riassumono. "Sappiamo che l'incredibile qualità dei diffusori Hi-Pro di Pequod Acoustics insieme alla competenza del nostro team possono fare la differenza".

