Ingredienti per quattro persone

8 foglie grandi di indivia

4 fette di pane ti tipo raffermo

200 g di filetti di baccalà

sale e pepe, quanto basta secondo il vostro gusto o quello dei vostri commensali

prezzemolo che sia precedentemente finemente tritato

3 cucchiai di capperi sott’aceto

olio extravergine d’oliva

Preparazione Ricetta



Lavate le foglie di indivia sotto l’acqua corrente, e asciugatele.

Eliminate la crosta alle fette di pane e mettete la mollica in ammollo in acqua e aceto, quindi strizzatela con le mani e sbriciolatela in una ciotola.

Incorporate alla mollica 2-3 cucchiai di prezzemolo tritato, aggiungete capperi scolati, una macinata di pepe, e una presa di sale e abbondante olio extravergine d’oliva.

Fatto questo Lessate il baccalà in acqua poco salata per 20 minuti, finché si ammorbidisce. Scolate quindi il pesce, togliete la pelle e le lische rimaste e riducete la polpa a scagliette.

Condite le scagliette di baccalà con una macinata di pepe nero e successivamente irrorare con olio extravergine d’oliva. Quindi a mescolare delicatamente per insaporire.



Riempite le foglie di indivia con il mix di pane, appoggiatevi sopra le scaglie di baccalà, guarnite con foglie di prezzemolo e servite.

Difficoltà Media

Tempo di Cottura 20 minuti

Tempo di Preparazione 30 minuti

