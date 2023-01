La Lotteria Italia 2022 premia l'Emilia Romagna con vincite per 6 milioni di euro: il primo premio da 5 milioni va a Bologna, mentre a Parma si festeggia il quinto premio da un milione di euro.

Di seguito le serie e i numeri dei 5 biglietti estratti di prima categoria della Lotteria Italia:

1° premio - 5 milioni - D 271862 venduto a Bologna

2° premio - 2,5 milioni - L 486158 venduto a Roma

3° premio - 2 milioni - L 349605 venduto a Fonte Nuova (RM)

4° premio - 1,5 milioni - E 004737 venduto a Roma

5° premio - 1 milione - L 492408 venduto a Parma

A Bologna, la città in cui è stato centrato il premio più alto, sono stati venduti 189.410 tagliandi. Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F.

Il biglietto del secondo premio da 2,5 milioni è invece stato acquistato presso l'Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni è del bar/pasticceria Vitelli in via Palombarese 368, a Fonte Nuova (RM).

La quarta vincita, sempre a Roma, è associata ad un biglietto acquistato ad un distributore locale di piazza Giovine Italia, mentre il biglietto vincitore del quinto premio è stato venduto presso un'area di servizio autostradale, stavolta a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 Milano-Napoli, Km 114.100.

Così la titolare della tabaccheria di Bologna dove è stato acquistato il primo premio: «Siamo caduti dalle nuvole - afferma -, stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti».

La tabaccheria si trova nella zona est del capoluogo emiliano, il che fa immaginare che il vincitore sia un cliente del posto, magari un frequentatore abituale dell'esercizio. «Spero il vincitore venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme -aggiunge scherzando -, spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita. Questa è una tabaccheria fortunata, qui si vince, c'è poco da dire – prosegue con orgoglio la titolare -. Abbiamo avuto molte vincite importanti in passato, la mia è una tabaccheria storica, che esiste da generazioni. Questo posto ce l'aveva mia madre, e ancora prima mia nonna. Abbiamo fatto registrare una vincita da 100mila euro al Gratta e Vinci, c'è stata una vincita importante al Superenalotto, una quaterna secca da 200mila euro al Lotto. Ma una vincita così alta è la prima volta che ci capita, anche perché non ne abbiamo mai registrate di così importanti alla Lotteria Italia».

Questo, invece, è ciò che ha dichiarato Valerio Vitelli, figlio del titolare del Bar Pasticceria Vitelli a Fonte Nuova, a Fonte Nuova dove è stato vinto il terzo premio della Lotteria Italia:

«Stamattina appena sveglio ho ricevuto il messaggio di una cliente che mi annunciava che la vincita del terzo premio era arrivata nel mio esercizio e che solo per tre numeri non era lei la vincitrice». Per il momento il possessore del fortunato biglietto non si è ancora fatto vivo, ma il vincitore dovrebbe essere uno del posto. «Penso che il vincitore sia un cliente abituale del bar. Spero si faccia vivo anche per un caffè e che sia una persona che abbia bisogno dell'importo vinto. Per il mio locale è la prima vincita così rilevante, ci siamo spinti fino a 50 mila euro con il SuperEnalotto, ma fino a ieri sera niente di così eclatante». Il tagliando L 349605 secondo il signor Vitelli è stato venduto proprio negli ultimi giorni. «Vedendo la serie penso al 4 gennaio, ma comunque a ridosso del rush finale».



Fonte: AGIPRO - agipro.it