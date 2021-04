Dopo i due posticipi di lunedì che hanno visto il Napoli battere il Torino per 2-0 e la Lazio sconfiggere il Milan per 3-0, la lotta per un posto in Champions nella stagione 2021/22 si fa sempre più serrata, come dimostra la nuova classifica di Serie A con 5 squadre a lottare divise da soli 4 punti di differenza (nel caso la Lazio vinca la gara di recupero contro il Torino).

L'Inter è ormai da considerarsi fuori dai giochi, in testa al campionato con 11 punti di distacco dalla seconda e 5 partite da disputare.

Le 5 squadre in lizza sono Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio, con quest'ultima che, nonostante la scoppola subita dal Napoli, è riuscita a riagganciare il gruppo in lotta per la Champions, dove a stentare e molto sono i "top club" Milan e Juventus, proprio quelli della Super League.

Calendario alla mano, sono proprio questi due club che nelle ultime giornate non hanno portato a casa granché e potrebbero doversi accontentare di un posto in Europa League.

E per loro sarebbe un po' come ottenere quello che si erano prefisse con l'operazione Super League: non giocare la Champions League!







Crediti immagine: twitter.com/tucu_correa/status/1386811971564146690