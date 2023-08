Martedì 8 agosto l'Associazione San Luca Illustrato con la collaborazione della pro loco K Careri, organizzano “Il cammino dell'amicizia, la forza delle donne al servizio del territorio” una camminata a Pietra Cappa, il monolite più alto d'Europa. Il raduno è previsto per le ore 09.00 in piazza DanteDante Alighieri a San Luca e alle 09.30 in piazza Chiesa Vecchia a Natile di Careri.

Arrivo al casello di San Giorgio e incontro con la Pro loco K Careri. Poi tutti insieme partenza per Pietra Cappa con in testa la guida Ambientale Escursionistica Lillo Alei e percorrenza dell'anello del monolite. Al termine del giro ritorno al casello di San Giorgio dove ci sarà il pranzo allietato dal concerto di Vincenzo Bova.

La quota di partecipazione che comprende guida, pranzo e concerto finale è di 20 euro, bambini fino a 12 anni gratis. Pietra Cappa si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte in località di San Luca in Provincia di Reggio Calabria, è il monolite più alto d'Europa situato nella valle definita delle Grande Pietre, sopra il paese di Natile Superiore con una superficie di circa quattro ettari ed un'altezza di 140 metri.

Questo è un luogo noto in passato per i sequestri di persona, ma anche per una serie di leggende sia religiose che pagane. Alcune vedono protagonista Gesù, altre sono legate al mito dei Cavalieri Templari. Circondato da una fitta vegetazione di castagni, lecci, mirti, origano, dove, per fortuna, la mano dell'uomo non è ancora arrivata.