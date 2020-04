Jack London per molti bambini di un tempo, quelli delle generazioni prossime alla mia, è stato uno scrittore e perchè no, anche avventuriero, che ci ha accompagnati nella crescita attraverso i suoi romanzi.

Come non ricordare "Il richiamo della foresta" e "Zanna Bianca". Aurora Cantini nelle pagine de "L'Astrolabio Online" di accompagna in un breve viaggio nei luoghi dove Jack ha vissuto, nello Yukon, frontiera estrema del Canada, dove neve e ghiacci erano padroni assoluti della vita, dove lupi e alci erano più numerosi degli uomini. Dove la corsa all'oro ha segnato una nuova epopea nella corsa della vita.

Leggete il breve articolo di Aurora, ma riprendete quei libri e rileggeteli, di certo da adulti li leggerete in modo diverso. Sfruttiamo questo periodo di emergenza sanitaria e di allontanamento sociale per riavvicinarci all'intensa semplicità della buona lettura: una richhezza assoluta.