Al via le serate in-formative a tema export grazie alla collaborazione CNA Lario-Brianza e Uniexportmanager.

Partiranno da Como, il prossimo 5 luglio 2019, gli incontri a tema export, a seguito della cooperazione tra le CNA di Como Lecco e Brianza e Uniexportmanager, l'associazione degli export manager.

Gli incontri presso le diverse sedi territoriali CNA avranno una base comune, volta a delineare i falsi miti e le concrete realtà dell'export. Analizzando punti di forza e criticità legate all'export, con uno sguardo pratico, frutto di oltre 10 anni di esperienza.

Ogni incontro avrà poi un focus specifico.

Nel primo incontro, presso CNA di Como, il focus sarà come utilizzare al meglio le fiere per acquisire opportunità per la propria azienda.

Attraverso una serie di passaggi ben definiti, che saranno analizzati nell'incontro.

Un piacevole momento di networking e relativo rinfresco offerto dalla sede CNA territoriale chiuderà la serata.

L'avvio del percorso formativo per imprenditori associati a CNA è motivo di orgoglio per Uniexportmanager, segnala Marco Piva, segretario generale dell'associazione.

L'export offre grandi potenzialità alle imprese Italiane, che però solo in piccola percentuale si sono attivate efficacemente sul canale export.

Comprendere le potenzialità dei mercati esteri e cosa fare per avviare trattative e business su nuovi mercati è essenziale per rendere la propria azienda protagonista di nuove opportunità e crescita.

L'export è una sfida che merita di essere affrontata. Avendo però delineato a monte come creare la propria azione sui mercati esteri.

Adesione all'evento gratuita per gli imprenditori associati a CNA e gli export managers associati a UNIEXPORTMANAGER.

http://www.cnacomo.it/internazionalizzazione/notizie/4898-serate-informative-sull-export.html

Per informazioni potete iscrivervi dalla pagina di CNA del Lario e della Brianza o contattare Marco Piva, segretario generale Uniexportmanager.