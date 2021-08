Il Presidente dell'Associazione Materana Amici del Cuore, Paolo Loiodice, è lieto di comunicare che il giorno 29 agosto 2021 avrà luogo, presso la località balneare di Metaponto Lido, l'arrivo della 34a tappa del Giro d'Italia Solidale, organizzato dall'associazione "Più sport Più emozioni Triathlon Solidale" presieduta da Sara Rubatto.

Il Giro solidale vuole proporre un modello solidale di allenamento e di fare sport che garantisca effetti benefici, per il corpo e per la mente, anche a soggetti spesso ritenuti inadatti alla pratica sportiva, come chi è colpito da invalidità o disabilità oppure affetto (come nel caso della stessa Sara) da cardiopatia e diabete.

La forza di tale modello sta nel proporre proprio una modalità di fare sport in cui si assiste ad una sinergia, ad uno stimolo reciproco tra soggetti che superano i propri timori, le proprie fatiche, impegnandosi insieme in tale pratica e sostenendosi l'un l'altro. Si assisterà dunque ad un evento sportivo in cui saranno coinvolti atleti supportati da ausili come carrozzine da maratona, biciclette per disabili e canotti.

Dopo l'arrivo della tappa in quel di Metaponto, prevista nel pomeriggio, alle ore 17 circa, avrà luogo presso l'Hotel Turismo un incontro informativo sull'evento in cui interverranno anche, in rappresentanza della nostra associazione, il Dott. Antonello Pandiscia e il Dott. Carmine Sinno che relazionerà su "Il ritorno all'attività sportiva agonistica dopo la malattia".

Sarà senz'altro un'occasione per dimostrare che lo sport può e deve cercare di essere sempre più alla portata di tutti e a beneficio di ognuno, unendo al contempo le persone, al di là della loro presunta "diversità".



La nostra associazione, che ha sempre promosso iniziative per il benessere fisico e lo sport, non poteva che accogliere e fare proprio lo spirito e dunque le istanze di tale manifestazione, sostenendola con le proprie risorse.

Altre info relative al Giro solidale sono disponibili sul sito https://www.triathlonsolidale.com