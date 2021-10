A Roma Carlo Calenda non è riuscito ad arrivare al ballottaggio, però è comunque arrivato terzo sorpassando la Raggi.

Ora considerando che correva praticamente da solo, e senza avere candidato nessun "personaggio" il risultato dovrebbe far riflettere.

E dovrebbe far riflettere soprattutto Enrico Letta, che dovrebbe approfittare della disponibilità espressa da Calenda per sostituire, finalmente, i 5 stelle morenti nell'alleanza politica e liberarsi dell'attuale infausto sodalizio con il partito del nulla, anzi del "no termovalorizzatore" per i rifiuti (per pagare qualcuno che se li prenda) e soprattutto del partito di quell'obbrobrio che è il reddito di cittadinanza, il quale lungi dall'essere un giusto sostegno per anziani e malati impossibilitati a lavorare, è finito per alimentare il lavoro nero ed altre piacevolezze che continuiamo a leggere.

Aprirà gli occhi Letta? Chi gli occhi li ha aperti da tempo se lo dovrebbe augurare.