Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, dall'Australia dove si trovano per la produzione di un film su Elvis Presley, hanno annunciato via Instagram di essere risultati positivi al test della Covid-19.

Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni doloretti muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche un po' di febbre. Per fare la cosa giusta, come è necessario nel mondo in questo momento, siamo stati sottoposti al test per il Coronavirus e siamo risultati positivo.

E adesso? Ci sono protocolli medici che devono essere seguiti. Saremo sotto osservazione e in isolamento per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Un giorno alla volta, no?