L'ex chitarrista dei Motorhead, Phil Campbell, in queste ore è in Italia per le date del tour in supporto al nuovo album "The Age Of Abusrdity" (2018, Nuclear Blast Records).

Ieri sera, 17 Marzo, con i suoi Phil Campbell And The Bastard Sons hanno dato vita a un infuocato concerto al Dagda Club in provincia di Pavia.

La serata raccontata su Suoni Distorti Magazine attraverso i bellissimi scatti fotografici di Fabry C. In apertura hanno suonato gli Athrox.