E' un piacere ascoltare e riascoltare "DNA", l'ultima produzione di Sophie and the Giants, gruppo di Sheffield capitanato da Sophie Scott che, proprio sull'onda della grande musica elettronica della città dello South Yorkshire (chi non ricorda le ballate di ABC, Human League ed Heaven 17?) ha pubblicato questa sua ultima fatica assieme al produttore Mersey.

Il ritmo è trascinante, la voce di Sophie è un rasoio che anima ogni nota, il video è bello e asciutto, con la 'lead singer' vestita di una tutina fosforescente e psichedelica che, in qualche modo, ricorda la meravigliosa Kirsty Hawkshaw, cantante degli Opus III, band che una trentina di anni fa raccolse con un unico grande successo il plauso degli amanti dell'elettronica dance di tutto il mondo con il loro "It's a Fine Day".

E allora pregasi di alzare il volume: "DNA" è un pezzo da ascoltare tutto d'un fiato, senza remore di infastidire il vicino di casa, che probabilmente, busserà alla vostra porta per ballare insieme a voi.