Annunciati i vincitori dei prestigiosi PGA Awards (Producers Guild of America Awards), i riconoscimenti assegnati dal sindacato dei produttori americani che ogni anno anticipano il verdetto sul vincitore degli Oscars nella categoria miglior film. Su questa lunghezza d'onda basti pensare che su 29 edizioni ben 21 volte il vincitore del PGA Award ha poi conquistato anche l'Oscars nella categoria Best Picture.

Con la vittoria del dramma bellico 1917 di Sam Mendes si incrinano le speranze per il film The Irishman che ormai ha perso la leadership per gli Oscars nonostante il forte apprezzamento della critica americana.

A questo punto l'unico che può rovesciare 1917 è C’era una volta a Hollywwood di Quentin Tarantino dopo aver collezionato un numero vertiginoso di premi e nomination durante il corso dell‘Awards Season. In particolare si è distinto nei premi chiave vincendo 3 Golden Globe (best comedy, sceneggiatura, attore non protagonista), 4 Critics Choice Awards (film, attore non protagonista, sceneggiatura, scenografia). La loro sfida è rimandata al 9 febbraio, laddove ci sarà l'attesissima Notte degli Oscars.