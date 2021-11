Il sorteggio per determinare gli incontri degli spareggi per la qualificazione delle ultime squadre europee che potranno accedere alla prossima edizione della Coppa del Mondo che nel 2022 si svolgerà in Qatar, si terrà a Zurigo, in Svizzera, venerdì 26 novembre alle 17.

Nonostante gli accoppiamenti siano ancora da effettuare, l'Italia sarebbe però a forte rischio eliminazione, almeno in questo momento secondo i bookmaker.

I tre slot europei verranno decisi da tre mini tornei di spareggio ai quali parteciperanno complessivamente 12 squadre.

Il sorteggio distribuirà le sei migliori seconde (ovvero quelle della prima fascia) nelle semifinali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le designerà come squadre di casa.

La prima squadra sorteggiata occuperà la posizione di casa nella semifinale 1, la seconda sorteggiata la semifinale 2 e così via sino a quando l'urna non sarà vuota.

Il sorteggio poi assegnerà le squadre della seconda fascia agli accoppiamenti delle semifinali una alla volta. La prima squadra sorteggiata dall'Urna 2 occuperà la posizione di squadra in trasferta nella semifinale 1, la seconda sorteggiata nella semifinale 2 e così via fino a quando non verranno determinati tutti gli accoppiamenti delle semifinali.

Le semifinali 1 e 2 vanno al percorso A degli spareggi, le semifinali 3 e 4 al percorso B e le semifinali 5 e 6 al percorso C. Per determinare chi tra le vincitrici delle semifinali giocherà in casa la finale, verrà effettuato un sorteggio aggiuntivo per ogni percorso.

Queste le squadre che si contenderanno i rimanenti tre posti assegnati all'Europa:

Portogallo, Scozia, Italia, Russia, Svezia, Polonia, Galles, Macedonia del Nord, Turchia, Finlandia, Austria, Repubblica Ceca.

Le semifinali degli spareggi si giocheranno giovedì 24 marzo 2022, mentre le finali martedì 29 marzo.