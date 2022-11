Il 26 novembre partirà il Mini-corso di tre settimane “Amarsi in due - come essere una coppia felice”, creato e condotto da due professionisti: Tatiana Turcan, Life Coach e PaoloSquillante, psicologo e psicoterapeuta.

NEL CORSO VERRÀ SPIEGATO COME ESSERE AMATI E COME INSEGNARE AGLI ALTRI A PRENDERSI CURA DI TE.

Mini-corso su come creare una coppia felice e soddisfatta:

Ricevere attenzione del partner.

Non ripetere gli errori del passato.

Gestione del conflitto nella coppia.

Aumentare l'autostima ed essere felici insieme.



SCOPO DEL CORSO AMARSI IN DUE:

DARE ISTRUZIONI, TECNICHE, E MOLTO ALTRO PER RITROVARE LA SERENITÀ NELLA COPPIA, AMARE L'ALTRO NEL MODO GIUSTO, RISOLVERE PROBLEMI A LETTO, COMPRENDERE I BISOGNI DI LEI E DI LUI.



Per 3 lezioni in 3 settimane verranno presentate:

Come comprendere il linguaggio femminile e maschile.

Come aumentare il proprio valore agli occhi dell'altro.

Come prendersi cura vicendevolmente.

Cosa migliorare in se stessa/o e come comunicare con l'altro in modo giusto.

Come ottenere ciò che si desidera utilizzando la comunicazione delle risorse.

Conoscere e risolvere i problemi intimi, i problemi sessuali all'interno della coppia.

Dovete pensare che Il corso è strutturato basandosi sulle ricerche e sugli studi di sessuologi e terapeuti di coppia di fama nazionale e internazionale e dall'esperienza di oltre 12 anni nel settore del dott. Paolo Squillante e di oltre 5 anni della dott.ssa Tatiana Turcan. Tutto ciò che sentirete e vedrete funzionerà al 100%.

DATE del corso che per chi vuole, dopo aver visto le videolezioni, interagire per domande e chiarimenti con i curatori sono:

26/11/2022 dalle 15.00 alle 16.00

03/12/2022 dalle 15.00 alle 16.00

10/12/2022 dalle 15.00 alle 16.00

Su Zoom. Se non hai l'app installala sul cellulare o Pc.

Costo del corso: singola lezione 29.90 intero corso 69.90.

Per informazioni e prenotazioni inviare email a

[email protected]

Disponibile anche la pagina Instagram “Ilsentierodelladonna1”