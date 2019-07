Vicenda Alex: ma che razza di persone sono Salvini, Di Maio, Conte, ecc.?

Ma fino a che punto può arrivare la feroce disumanità di gente che invoca santi e madonne, dice di volere salvaguardare la vita delle persone e poi fa di tutto e di più, utilizzando trucchetti e mezzucci di terz'ordine, per supportare la propria schifosa propaganda che vuol far credere che salvare la vita a dei migranti in difficoltà sia fare un torto agli italiani?

Ma come si può essere disumani fino a tal punto e come molti italiani posso essere tanto stupidi nel credere a certe idiozie?

È incredibile il doversi porre domande simili, ed è pertanto allucinante dover descrivere la realtà che ne sta alla base.





La Alex di Mediterranea, dopo aver salvato, dei naufraghi si è diretta al primo porto sicuro, quello di Lampedusa. Invece di consentire lo sbarco di 54 persone - in questi giorni a Lampedusa sono tranquillamente arrivate barche con a bordo centinaia di migranti - il ministro dell'Interno si è inventato un assurdo scambio di migranti con Malta.

La Alex doveva portare a La Valletta quelli che aveva a bordo, mentre i maltesi avrebbero poi inviato in Italia altrettanti migranti presenti su quell'isola. Solo a raccontarla una cosa del genere sembra follia... eppure è quello che è accaduto.





La nave di Mediterranea, per affrontare la rotta da Lampedusa a Malta, ha chiesto delle garanzie e del supporto tecnico, come rifornimenti di acqua e gasolio. È tutto spiegato in questo lungo comunicato che riassume quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Alla fine che cosa è stato offerto? Che la Alex doveva andare a Malta con 18 persone a bordo, quelle massime consentite per quella imbarcazione. Le altre sarebbero state trasbordate su mezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che avrebbero accompagnato la Alex fino alle acque internazionali maltesi. Lì giunti, ci sarebbe stato un nuovo trasbordo con i migranti che sarebbero stati fatti risalire sulla Alex che, a quel punto sarebbe dovuta entrare in acque maltesi, verso La Valletta.

Il motivo di tutta questa assurda messa in scena? L'accordo tra la volpe Salvini ed il gatto Muscat - il premier maltese - in base al quale, una volta che la Alex fosse giunta fino a Malta, avrebbe sequestrato la nave ed arrestato l'equipaggio.

E per far questo, naturalmente, ha utilizzato la vita di 41 persone che, ipocritamente, dice di voler tutelare, ma a cui in realtà sta negando da più diun giorno un porto sicuro.