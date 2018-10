Salerno: truffa, violenza privata e omicidio, 11 persone nei guai

Gli indagati, secondo gli investigatori, sarebbero responsabili a vario titolo, nella loro qualità d'incaricati di pubblico servizio, dei reati di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, peculato, falso ideologico, favoreggiamento personale, violenza privata e omicidio.

Sono 11 le persone coinvolte in un'operazione portata a termine questa mattina dal Nas di Salerno. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti di dirigenti medici e appartenenti al personale infermieristico in servizio presso l'Unità Operativa di Medicina del Dolore e Cure Paliative - Hospice "Il Giardino dei Girasoli" e presso l'Unità Operativa di Medicina Legale in seno al Distretto Sanitario 64 di Eboli. Una persona è finita agli arresti domiciliari, mentre altre 10 sono state interdette per dodici mesi dal servizio.