Il nuovo album di Teto D’aprile

Se son rose canteranno è il terzo album di Teto D’Aprile un mix di musica pop, indie e canzone d’autore.

A differenza dei primi due album ambedue alternativi e sperimentali, Se son rose canteranno ripercorre per un senso una omogeneità lirica e melodica in testi e melodie molto originali e personali e soprattutto in uno stile tutto suo. La collaborazione di Alfredo Rapetti Mogol in questo progetto è fondamentale donando al tutto un pizzico di raffinata esperienza.

Nell’album ritroviamo il brano L’aspirapolline gold version, dove a differenze dell’originale l’apirapolline compare anche il testo di Rapetti Mogol, come se fosse un secondo episodio della prima versione. La donna del vicino è il singolo estratto dall’album presto in tutte le radio italiane ed estere.

Radio date: 28 aprile

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Stefano D'Aprile in arte Teto D'Aprile è un cantautore italiano attivo dal 2001 diversi i premi vinti e le collaborazioni. Nel 2020 vince il premio MEI meeting etichette indipendenti. Ha collaborato nella scrittura con vari artisti del panorama nazionale tra cui Alfredo Rapetti Mogol, Massimo Luca, Claudio Corradini, Toni Pagliuca, Piero Cassano.

Teto D’aprile durante il corso degli anni è riuscito con la sua musica a conquistare molte radio italiane ed estere grazie anche al suo fermo impegno sociale a favore dei meno abbienti e delle vittime di guerra.

CONTATTI SOCIAL

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0phYZSOc6l9SLSVF22tco8?si=0GmT886MRj6D4aZuQ2MW5Q

Instagram: https://instagram.com/istagram_di_teto?igshid=ZDdkNTZiNTM=

YouTube: https://youtube.com/@fantomas279