Appuntamento a Bracciano negli splendidi spazi di viale del Micciaro, 11/b. Anche quest’anno Canova 22 ha il piacere di proporre il festival Dancescreen in the Land, dal 29 agosto al 1 settembre: spettacoli all’aperto nell’anfiteatro del Borgo Acqua Paola a Bracciano, ogni sera al tramonto.

Coreografie che toccano stili diversi, in una contaminazione tra danza contemporanea e urban: si parte il 29 agosto alle 19,30 con “Under sky in the land”, una coinvolgente maratona di artisti molto apprezzati dal pubblico internazionale, Justine Gouache & Oscar Jinghu Li della Hofesh Shechter Company, il gruppo di Shadi Salem, la Luna Dance Theater e la fusion dei giovanissimi Lunatics a cinquant’anni dalla nascita dell’Hip Hop.

Il 30 agosto i danzatori under 35 della Cornelia Dance Company portano “Hybridus”, parodia ironica dei “Balletti russi”. Il 31 agosto il Balletto di Roma danza sul tema ecologico dell'acqua, proprio tra il lago di Bracciano e il Borgo, che custodisce la sorgente dell'acqua Paola; si chiude domenica 1° settembre con “Essence” della Mandala Dance Company e l'esibizione dei componenti del workshop tenuto dai danzatori della compagnia Hofesh Shachter di Londra.

La url per il sito e biglietti:

https://canova22.com/dancescreenintheland/



SPETTACOLI

Anfiteatro del Borgo Acqua Paola

29 AGOSTO

dalle ore 19,30

“UNDER SKY IN THE LAND”

MARATONA DI DANZA IN COLLABORAZIONE CON IL CONERO DANCE FESTIVAL

DANCE FESTIVAL JUSTINE GOUACHE & OSCAR JINGHU LI DELLA HOFESH SHECHTER COMPANY - GRUPPO DI SHADI SALEM - LUNA DANCE THEATER – LUNATICS



30 AGOSTO

dalle ore 19,30

“HYBRIDUS”

UNA COREOGRAFIA PER DANZATORI UNDER 35 ISPIRATA AI BALLETTI RUSSI

CORNELIA DANCE COMPANY



31 AGOSTO

dalle ore 19,30

“GLI STATI DELL’ACQUA”

I GIOVANI DEL BALLETTO DI ROMA IN UNA COREOGRAFIA DI VALERIO LONGO

BALLETTO DI ROMA / CAP PROJECT



1 SETTEMBRE

dalle ore 19,00

“ESSENCE”

UNA COREOGRAFIA DI PAOLA SORRESSA SULL’ENERGIA DELLA NATURA

MANDALA DANCE COMPANY

dalle ore 20,00