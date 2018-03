Il coltello Arburesa personalizzato? Lo puoi fare, ed è gratis

Abbiamo presentato poche settimane fa alcuni aspetti legati ai coltelli in Sardegna, alcuni comuni anche a gran parte del resto d’Italia. Oggi invece vogliamo presentare un valore aggiunto che L’Arburesa offre ai suoi e nostri clienti: personalizza il tuo coltello.

Un biglietto speciale

Spesso, praticamente sempre, accompagniamo i nostri regali a un biglietto bene augurante. Quel biglietto scandisce nella memoria e nel tempo l’evento, l’occasione, il momento che giustifica quel regalo. La fotografia mentale di un pezzo della nostra vita, e come tutte le fotografie tenderà a sbiadire, rischierà di essere perduta in mezzo a tutte le altre, fino a diventare una foto, una normale foto fatta chissà quando e chissà perché. Ma L’Arburesa vi offre la possibilità di rendere indelebile questo momento, scolpendo nell’acciaio un attimo che non verrà mai più dimenticato.