La descrizione di un limbo emotivo, teso fra desiderio e impossibilità, attraversa l’estate prendendone ritmo e freschezza.

Prodotta dal producer torinese Safe, “Limbo” racconta su un tappeto dancehall una frequentazione che non va né avanti né indietro sospesa - appunto - in un limbo. L’uscita da questo limbo sarà l’incontro con un'altra persona, ma questo incontro porterà poi, metaforicamente, al paradiso o all’inferno?

La dimensione d’attesa, la comprensione della situazione e l’uscita dal limbo sono le tre fasi in cui è scandito il brano che, tra strofe e ritornello, racconta l’evoluzione di una storia autobiografica.

«Volevo realizzare una canzone dal sound estivo e fresco ma che avesse un significato, senza diventare il classico tormentone privo di senso e mi è piaciuta la metafora del limbo, che oltre ad essere questa dimensione di attesa tra paradiso ed inferno, rappresenta una situazione emotiva complessa», Lasersight.





Etichetta: RKH

Radio date: 23 luglio 2021





Contatti e social

Instagram: https://www.instagram.com/lasersight007/

Facebook: https://www.facebook.com/LaserSight007

Youtube: https://www.youtube.com/user/MrLaser90

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2AF6zOQKkcmBngcqk4eL6u



BIO

LaserSight è un rapper romano classe '90, influenzato dalle sonorità rap originali dagli Articolo 31 fino ai Club Dogo ed in quelle pop degli 883. Inizia ad affacciarsi nel mondo musicale già dall'età di diciotto anni dove inizia per passione i primi lavori autoprodotti con vari esponenti delle scena romana fino al 2012.Dopo un periodo di inattività nel 2015 torna in studio dove incide il suo primo mixtape dal titolo “Cambiamenti”. Le copie fisiche del mixtape vanno sold out nel giro di pochi giorni.

Il suo primo disco ufficiale, dal titolo “Sedotto E Abbandonato” disponibile su Spotify e digital store, è uscito il 31 maggio 2018 in collaborazione con l’etichetta torinese RKH. Il disco è stato prodotto interamente da JO Diana e vanta la collaborazione di artisti emergenti romani e Blue Virus. L’album presenta sonorità rap unite ad un sound pop e dance generi in cui l’artista ci si rispecchia molto e che denota un’evoluzione artistica del rapper.

Il secondo progetto discografico è stato strutturato con il lancio di diversi singoli tutti impreziositi dalla collaborazione con diversi artisti: “Un’estate da ricordare”, “Cadono le stelle” (feat. Rayden), “Voglio il mondo (feat. Yela Kiss)”, “Deluso” (feat. Yota Damore), “Unici” (feat. Calibro 40), “Ti Starò Vicino” (prod. Jack Sapienza) e “Call Back” (feat. Malpensa).

A dicembre 2020 il brano Unici è stato inserito nella compilation “Top Emergenti 2020” realizzata e distribuita da “Music Universe”.

Il 13 maggio è uscito il nuovo Ep del rapper dal titolo “Notturno”che raccoglie 4 tracce corrispondenti ad altrettanti pensieri.