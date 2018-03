09/03/2018 15:36 - S'intitola Unpeaceful il nuovo album d'inediti per piano e piccolo ensemble della musicista Federica Fornabaio , da venerdì 9 marzo negli store pubblicato da Sony Classical . Pianista, compositrice,… (nextpress)

Todi Festival 2018: confermata la direzione artistica di Eugenio Guarducci

12/02/2018 20:27 - Eugenio Guarducci sarà ancora il direttore artistico di Todi Festival anche per l’edizione 2018, in programma a Todi dal 25 Agosto al 2 Settembre. La soddisfazione per i risultati ottenuti nelle… (Umbria e Cultura)