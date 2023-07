Oggi 26 luglio compie gli anni il premio Oscar Helen Mirren che potrebbe quest'anno avvicinarsi alla quinta candidatura della sua carriera per la sua performance in Golda nei panni di Golda Meir, nonostante la tiepida accoglienza della critica dopo la prima proiezione all'ultimo Festival di Berlino, ma ci sono altri 3 progetti all'orizzonte per lei!

Tra questi spicca sicuramente l'atteso thriller con Al Pacino, Morgan Freeman e Danny DeVito, dal titolo Sniff che vede al centro della vicenda un detective in pensione che viene riportato in azione dal suo ex partner. I due scoprono un mondo sotterraneo di sesso, droga e omicidi nella ricca comunità controllata dal boss Harvey Stride e dalla sua femme fatale.