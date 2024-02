Con entusiasmo e determinazione, lo Chef Blogger Alfredo Condursi, si unisce a noi per condividere la sua visione culinaria distintiva e gli ambiziosi progetti che animano il suo futuro. Attraverso lo studio approfondito delle materie prime e l'applicazione di tecniche culinarie orientate alla sostenibilità, si distingue nel panorama degli chef. Dal suo impegno nel proporre un nuovo format televisivo, coinvolgendo blogger ai fornelli, alla sua presenza in questo esclusivo evento, la sua partecipazione è guidata dalla voglia di condividere esperienze uniche e divertenti, pur mantenendo uno sguardo attento al mondo dei vip.



Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?

Grazie a tutti voi per l'opportunità, la mia presenza all'evento vuole dimostrare e affermare che con la passione e la volontà si arriva anche ad un evento come questo, quello che mi contraddistingue da Chef Blogger è lo studio approfondito delle materie prime, le tecniche in cucina applicata in ottica di risparmio e quindi sostenibilità.



Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?

Ho in mente da qualche anno un progetto. Un format TV dove i protagonisti saranno blogger ai fornelli. Una gara, un presentatore, dei giudici che oltre a giudicare saranno con gli sfidanti ai fornelli. Abbiamo già una bozza di programma, canale televisivo e tutto lo staff già pronto.

Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa.

Quali sono le tue motivazioni e aspettative?

Di certo siamo qui per conoscere un po' da vicino il mondo dei vip pur essendo qui per lavoro vogliamo anche divertirci e portare un bel ricordo a casa.

In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?

Io amo la musica e vivo tanti momenti con essa. Ascolto tanto Rock, esiste il Sanremo Rock sperando che sforni delle belle sorprese.