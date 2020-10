In radio dal 22 ottobre l’omaggio del cantautore nel giorno in cui si ricorda la morte di Stefano Cucchi.

Una pagina buia della storia italiana di cui il 22 ottobre ricorre l’undicesimo anniversario.

“Un ragazzo complicato”, nuovo singolo del cantautore Roberto Pezzini, milanese d’origine e umbro d’azione, è una canzone che parla di errori e giudizi, spesso affrettati, altre volte crudeli. Il brano disegna i contorni dell’escalation di eventi che undici anni fa hanno portato alla morte del trentunenne Stefano Cucchi, mentre il giovane si trovava sotto custodia cautelare, ingaggiando una sorta di dialogo con la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, divenuta simbolo di una giustizia che lotta senza sosta per ottenere verità.

Il singolo, scritto e interpretato da Roberto Pezzini, è stato prodotto e mixato da Walter Lanzara di Al Fondino Studio, a Gubbio. L’impronta sonora scelta da Lanzara è stata suggestionata dal senso e dal messaggio che la canzone vuole dare.

La band che accompagna l’artista vede alla batteria Michele Fondacci, alle chitarre Giampaolo Cavalieri, al basso Antonio Lusi e ai synth Walter Lanzara.





Etichetta: Rusty Records

Radio date: 22 ottobre 2020

BIO

Roberto Pezzini è un cantautore nativo milanese, umbro d’adozione. Il suo genere si muove nel cantautorato italiano moderno, portando con sé diverse sonorità ed influenze (rock, pop, grunge, reggae, folk, ecc..), cercando l’ironia nella profondità e la leggerezza nella serietà. Dal 2012 gira l'Italia per far conoscere la propria musica, suonando in vari locali e partecipando a diversi concorsi nazionali. Il suo primo album dal titolo “Sostrano” è disponibile online in tutti i digital stores, sulle piattaforme streaming e in copia fisica. Nell’estate 2020 comincia le registrazioni del suo secondo album, tutt’ora in fase di produzione. I video dei singoli “Sostrano”, “Meglio le scimmie con le banane” e “Manca” sono disponibili su YouTube. Il 22 ottobre 2020 pubblica il singolo “Un ragazzo complicato” dedicato a Stefano Cucchi.



Contatti e social

FACEBOOK: www.facebook.com/RobertoPezziniOfficial

INSTAGRAM: www.instagram.com/robipezzi

YOUTUBE: bit.ly/2AMX1Sg