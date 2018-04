Ivan Capelli dice basta ad AC Milano e non si ricandida

Le elezioni per il rinnovo dei vertici di Automobile Club Milano sono in programma il prossimo 28 giugno ma, a sorpresa, l'attuale presidente Ivan Capelli - ex-pilota di Formula 1 ed ex-commentatore RAI, passato quest'anno all'emittente TV8 - ha deciso di non ricandidarsi.

L'annuncio è arrivato oggi a mezzo comunicato stampa ed è stata una doccia fredda per tutti quelli che in questi quattro anni hanno apprezzato il lavoro svolto con grande impegno da Capelli.

In primis, riuscire a ottenere il rinnovo del contratto per il GP di F1 a Monza.