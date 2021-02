La figura di donna. Per le persone essere delle donne è qualcosa di normale, un po' come essere uomini e poi queste stesse persone indicano le donne come un qualcosa da cui aver paura, o da giudicare.

Tutto questo perché le donne sono il punto dolente delle società e poi se si vive in Italia che nella propria storia ha visto più Papi che atti contro la violenza alle donne non ne parliamo proprio, infatti è quello che si fa, si nasconde tutto un po' come la polvere sotto al tappeto perché fa comodo.

Siamo in un patriarcato che vede e molto probabilmente continuerà a puntare il dito contro le creatrice, coloro che danno la vita, eppure devono sempre sottostare al volere degli altri e non devono mai dire una parola di troppo sennò si finisce per pensare che quella è del mestiere.

Sarebbe inutile dire di fare la differenza visto che sarei l'ennesima persona che lo ripete all'infinito senza ottenere risultati sennò parole offensive dietro o nessuna risposta, è già tanto se siamo in vita o no?

In realtà molte donne sono morte e muoiono ancora nel mondo per via di gente che grazie all'ignoranza generale ne approfitta per mettere fine a una relazione, a una persona che era del mestiere, a una ragazza con il vestito corto.

Erano troppo gelosi, erano troppo protettivi questi fidanzati che hanno preferito uccidere la propria ragazza e donna per il loro ego.

L'amore non è mai violenza e quindi adesso mi riferirò a tutte le donne di questo mondo, al di là che venga letto questo articolo o meno, fate la differenza, siate ciò che nel mondo volete vedere, perché noi donne abbiamo le palle che a quasi tutti gli uomini mancano.

#poterealledonne 💪