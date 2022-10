Continua l'impegno della Fno Tsrm e Pstrp nella protezione, promozione e sostegno dell'allattamento, processo che favorisce sicurezza alimentare a partire dai primi momenti di vita e benefici per le famiglie e la comunità.

In occasione della Settimana mondiale per l'allattamento materno, la Federazione promuove un webinar dal titolo "Diamoci una mossa, sosteniamo l'allattamento", che si terrà il 12 ottobre 2022, e vedrà la partecipazione di vari professionisti sanitari per affrontarne gli obiettivi principali: "attivare l’impegno delle figure coinvolte per realizzare un cambiamento effettivo, informare le persone sul ruolo che hanno nella catena calda di sostegno all’allattamento, radicare il concetto che l’allattamento garantisce alimentazione, sicurezza alimentare e riduzione delle disparità, allearsi con i soggetti e gli enti della catena calda di sostegno all’allattamento".

"La Settimana mondiale per l'allattamento materno è l’occasione per rafforzare il ruolo delle figure sanitarie coinvolte nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento ai diversi livelli della società - è quanto ha dichiarato la Presidente della Federazione, Teresa Calandra -. Se si rilancia il loro impegno nell’ambito della catena calda di supporto, puntando sulla formazione e sul rinnovamento dei sistemi esistenti, ci saranno maggiori possibilità di avere strutture sanitarie che favoriscano l’allattamento, comunità e luoghi di lavoro che offrano il dovuto supporto e politiche nazionali basate sulle evidenze scientifiche".

Il gruppo allattamento della Fno porrà l’attenzione, nell’ambito del webinar, all’influenza che l'industria dei sostituti del latte materno ha su famiglie e operatori condizionandone talvolta le scelte. Inoltre è stato realizzato un filmato che riflette l'impegno delle professioni sanitarie a sostegno dell’allattamento.



Comunicato stampa Fno Tsrm e Pstrp