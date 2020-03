Anche in questi tempi di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, i sondaggi politici non si fermano. L’ultimo è dell’Istituto Ixè per la trasmissione Carta Bianca di Rai 3, che vede il Partito Democratico sempre più vicino alla Lega, che rimane comunque il primo partito.

I Dem si ritrovano adesso al 22,5%, mentre i suoi alleati subiscono una lieve flessione. Il Movimento Cinque Stelle al 15,6% flette dello 0,1% e Italia Viva dello 0,2% fermandosi poco sotto il 3%.

La Lega continua a restare salda al primo posto, ma con il 27% (in flessione dello 0,2), mentre Fratelli d’Italia è stabile al 13,4%. E Forza Italia? Il partito di Silvio Berlusconi è dato al 6,1% (-0,2).

Il centrosinistra, con gli attuali dati, è al 40,7% contro il 46,5% del centrodestra a trazione leghista.

Oltre la politica anche l’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Ixé, alla domanda sul coronavirus il 57% degli intervistati ha risposto che sono moderatamente preoccupati. Il 33% si è detto seriamente preoccupato. Solo il 7% dichiara di essere poco preoccupato e il 2% per niente.

In ogni caso, la maggioranza dice di essere d’accordo con le misure prese dal Governo per arginare il contagio del coronavirus.