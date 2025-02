Una delegazione romena con a capo il Console generale di Romania a Torino Cosmin Dumitrescu ha incontrato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi ed ha fatto visita ad alcune eccellenze della Sanità piemontese.

Della missione romena hanno fatto parte alcuni rappresentanti del mondo della medicina e della salute, tra i quali Anca Colita (Direttore generale Azienda ospedaliera Ospedale Clinico Fundeni Bucarest), Cristina Berteanu (Direttore sanitario Memorial Hospital Bucarest) e Constantin Poiana (Direttore generale Azienda ospedaliera Eduard Apetrei di Buhusi).

La missione nasce dall’eccellente collaborazione decennale tra Italia e Romania, recentemente ribadita il 15 febbraio dello scorso anno nella dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e del primo ministro della Romania sullo sviluppo del partenariato strategico consolidato italo – romeno.

La Sanità piemontese ha contribuito a salvare negli anni decine di migliaia di vite, tra le quali numerosissimi romeni e, tra questi, migliaia di piccoli e piccolissimi pazienti, arrivati dalla Romania per le cure mediche.

In considerazione della grande stima che il mondo della medicina romena nutre nei confronti dei professionisti della Sanità piemontese, la delegazione, dopo aver incontrato l’assessore Riboldi, ha visitato la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta (rappresentata dal professor Massimo Aglietta, dal dottor Alessandro Comandone e dal dottor Mario Airoldi), il Centro Trapianti di fegato dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (rappresentato dal professor Renato Romagnoli e dal Direttore sanitario dottor Emanuele Ciotti) e la Rete oncologica pediatrica all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (rappresentata dalla professoressa Franca Fagioli).

«Italia e Romania sono paesi uniti da una lunga tradizione di amicizia. In Romania un seggio del parlamento è riservato alla minoranza Italiana emigrata ad inizio 900 dedicandosi principalmente alla silvicoltura. La comunità romena in Italia conta ad oggi oltre 1 milione di persone. Siamo orgogliosi oggi di aver visitato con il Console generale a Torino e i medici della delegazione alcune delle tante eccellenze della nostra sanità: ringrazio i professionisti che hanno illustrato nel dettaglio la loro attività e il loro impegno quotidiano a servizio della sanità piemontese. L’auspicio è che la collaborazione tra la nostra regione e la Romania possa proseguire anche nei prossimi anni per esportare le buone pratiche mediche piemontesi e per accogliere medici e infermieri che si vogliano specializzare nei nostri ospedali» afferma l’assessore Federico Riboldi.