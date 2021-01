Pubblicati due documenti dalla società italiana di medicina generale e delle cure primarie in relazione al Covid e alla vaccinazione.

Al riguardo il presidente Claudio Cricelli ha dichiarato:

“Abbiamo una doppia esigenza. Da una parte dobbiamo preparare il nostro bagaglio di nozioni, apprendendo i fondamenti più importanti per la nostra attività; dall’altra, dobbiamo essere pronti a rispondere in modo chiaro e trasparente ai numerosi dubbi dei nostri pazienti. Solo con una solida competenza si può effettuare una comunicazione convincente. In questo contesto diviene indispensabile per il MMG attuare un counselling efficace per favorire l’adesione consapevole dei pazienti alla vaccinazione, il tutto coniugando le esigenze di chiarezza e correttezza scientifica con la necessaria sintesi”.

Nel primo documento vi sono 17 domande e risposte più comuni per i pazienti. Nel secondo documento troviamo 16 le domande che il medico si pone con schede sintetiche corredate da riferimenti bibliografici.



I due documenti della SIMG possono essere scaricati ai seguenti indirizzi:

DOCUMENTO SUL VACCINO ANTI-COVID19 LE DOMANDE CHE IL PAZIENTE PONE AL MEDICO versione del 29/12/2020 A CURA DEL GRUPPO VACCINI - SIMG

drive.google.com/file/d/1AfoouoqQ1Zc29MzfvMbxDkKC1PZsub2Z/view?usp=sharing

DOCUMENTO SUL VACCINO ANTI-COVID19 LE DOMANDE CHE IL MEDICO SI PONE versione del 29/12/2020 A CURA DEL GRUPPO VACCINI – SIMG

drive.google.com/file/d/1QvNviKJRPUKISmiABdsBCvXtbGBAKxTZ/view?usp=sharing